Максим Яковлев подал документы для регистрации на выборы губернатора Петербурга

Представитель от ЛДПР на выборах намерен сделать ставку на укреплении стабильности общества перед лицом нынешних угроз и обеспечение благополучной и безопасной жизни людей в Петербурге. Максим Яковлев готов открыто заявить о городских проблемах и способах их решения.