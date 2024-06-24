Максим Яковлев подал документы для регистрации на выборы губернатора Петербурга

Документы с подписями муниципальных депутатов поступили в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Господин Яковлев отметил, что партия ожидает положительного решения и готовится к началу избирательной кампании. Кандидат на участие в выборах отметил, что ему удалось собрать необходимое количество подписей (минимум 155).
Представитель от ЛДПР на выборах намерен сделать ставку на укреплении стабильности общества перед лицом нынешних угроз и обеспечение благополучной и безопасной жизни людей в Петербурге. Максим Яковлев готов открыто заявить о городских проблемах и способах их решения.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что документы с подписями мундепов в горизбирком принес действующий губернатор города Александр Беглов.