Лавров прибыл в Минск для встречи с Лукашенко

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Минск, где встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
У руководителя российского внешнеполитического ведомства запланированы также переговоры с белорусским коллегой Сергеем Алейником.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что программой пребывания министра предусмотрена встреча с председателями Палаты представителей Национального собрания и Совета Республики — Игорем Сергеенко и Натальей Кочановой.
В МИД РФ информировали, что в рамках переговоров министры рассмотрят широкий круг вопросов сотрудничества Беларуси и России, международной повестки, а также внешнеполитической координации действий на различных площадках.
Отмечалось, что особое внимание будет уделено работе по дипломатическому сопровождению процессов интеграции в рамках Союзного государства, теме формирования новой архитектуры безопасности в евразийском регионе.
Кроме того, будет намечен график будущих контактов, в том числе проведение в четвертом квартале в белорусской столице совместного заседания коллегий МИД Беларуси и России.