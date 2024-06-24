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Лавров прибыл в Минск для встречи с Лукашенко

Глава российского внешнеполитического ведомства планирует провести в Минске ряд встреч.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Минск, где встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

У руководителя российского внешнеполитического ведомства запланированы также переговоры с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что программой пребывания министра предусмотрена встреча с председателями Палаты представителей Национального собрания и Совета Республики — Игорем Сергеенко и Натальей Кочановой.

В МИД РФ информировали, что в рамках переговоров министры рассмотрят широкий круг вопросов сотрудничества Беларуси и России, международной повестки, а также внешнеполитической координации действий на различных площадках.

Отмечалось, что особое внимание будет уделено работе по дипломатическому сопровождению процессов интеграции в рамках Союзного государства, теме формирования новой архитектуры безопасности в евразийском регионе.

Кроме того, будет намечен график будущих контактов, в том числе проведение в четвертом квартале в белорусской столице совместного заседания коллегий МИД Беларуси и России.

Лукашенко Александр
Лавров Сергей