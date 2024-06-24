Андрей Бочаров подал документы на выборы губернатора в ИКВО

Претендентам на должность главы региона с 16 по 24 июля придется набрать и представить в облизбирком 225 подписей депутатов и (или) избранных глав городов и районов. При этом в пакете документов должно быть не менее 50 подписей депутатов от 29 районов и городских округов. Выборы пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года.