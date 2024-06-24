Сегодня, 24 июня, муниципальные выборы объявили в 110 округах Петербурга. Одним из последних муниципалитетов, объявившим о назначении выборов, стал МО «Адмиралтейский округ». Горожане смогут отдать свой голос за депутата с 6 по 8 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.
— Сегодня в избирательные комиссии поступили сведения о публикации 24 июня 2024 года решения о назначении выборов депутатов в Муниципальный Совет МО «Адмиралтейский округ». Решение вступило в силу, — говорится в сообщении.
К слову, прием документов от кандидатов на выборах депутатов в муниципальные советы в 109 округах начался 21 июня и продолжится до 10 июля. В Адмиралтейском округе желающие смогут выдвинуть свою кандидатуру с 25 июня по 14 июля.
Отметим, первым, кто подал документы для участия в муниципальных выборах, стал активист и глава движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров. Он планирует баллотироваться в МО «Смольнинское».