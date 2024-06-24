Сегодня, 24 июня, муниципальные выборы объявили в 110 округах Петербурга. Одним из последних муниципалитетов, объявившим о назначении выборов, стал МО «Адмиралтейский округ». Горожане смогут отдать свой голос за депутата с 6 по 8 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.