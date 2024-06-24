В Дагестане уволили главу района, чьи дети участвовали в теракте

Омарову 64 года. После службы в советской армии он окончил зоотехнический факультет Дагестанского сельскохозяйственного института, в 1992 году поступил в Международный институт управления бизнеса и права, а в следующем году стал замуправляющего отделением Сергокалинского банка, а вскоре возглавил этот банк. В 2004 году ему присвоили звание заслуженного экономиста республики. В 2007 году Омаров стал депутатом Народного собрания Дагестана, спустя три года его избрали главой Сергокалинского района, а в 2020 году срок полномочий продлили на пять лет.