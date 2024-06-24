В Самарской области чиновники пожаловались на задержку аванса

"По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, приняты меры прокурорского реагирования, — заверили в прокуратуре.
Отмечается, что соблюдение трудовых прав работников муниципалитета находится на контроле надзорного органа.
Прокуратура Клявлинского района отреагировала на появившиеся в социальных сетях публикации о задержке выплаты аванса сотрудникам районной администрации. Ведомство организовало проверку.
"По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, приняты меры прокурорского реагирования, — заверили в прокуратуре.
Отмечается, что соблюдение трудовых прав работников муниципалитета находится на контроле надзорного органа.