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В Самарской области чиновники пожаловались на задержку аванса

Прокуратура Клявлинского района отреагировала на появившиеся в социальных сетях публикации о задержке выплаты аванса сотрудникам районной администрации. Ведомство организовало проверку.

"По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, приняты меры прокурорского реагирования, — заверили в прокуратуре.

Отмечается, что соблюдение трудовых прав работников муниципалитета находится на контроле надзорного органа.

Прокуратура