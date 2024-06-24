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Министр обороны Польши предложил пригласить Молдову на встречу в Веймарском формате

Глава Минобороны Польши пригласил Кишинев на следующую встречу «Веймарского треугольника».

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Министры обороны стран «Веймарского треугольника» — Франции, Германии и Польши — могут пригласить Молдову на следующую встречу, об этом заявил глава Минобороны Польской республики Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

Заявления прозвучали на совместной пресс-конференции с главами Минобороны ФРГ и Франции в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Министерства обороны Франции на YouTube.

«Наши страны выступают реальными гарантами безопасности ЕС. Мы должны послать сильный сигнал поддержки Молдавии, поэтому я предложил пригласить Молдавию на нашу следующую встречу и провести ее в расширенном формате».

заявил Владислав Косиняк-Камыш.

Правительства Молдовы и Франции в начале марта подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Президент Франции Эммануэль Макрон также сообщил, что Париж в ближайшие месяцы откроет постоянную миссию по обороне в Кишиневе.

По Конституции, Молдова обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.