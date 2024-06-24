Казахстан и Индия укрепляют межпарламентские связи

Председатель Сената поблагодарил религиозных лидеров Индии за поддержку и активное участие в работе Съезда лидеров мировых и традиционных религий и отметил, что в Казахстане придается важное значение развитию духовной дипломатии. В этой связи индийская делегация была проинформирована о текущей деятельности и планах работы Секретариата Съезда в данном направлении.