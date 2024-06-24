ЕС считает недостоверной информацию об атаке Севастополя ракетами ATACMS

Полный текст ответа ТАСС не приводит. Как пишет агентство, Петер Стано сообщил, что заявления властей России о действиях Украины и их последствиях «имеют достоверность, близкую к нулевой». ТАСС также указал, что отправил аналогичный запрос НАТО.
Вчера, 23 июня, Севастополь подвергся атаке пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Системы ПВО смогли перехватить четыре ракеты, у пятой произошел подрыв осколочной боевой части над севастопольским пляжем. Минобороны России заявило, что ракетами ATACMS управляют американские специалисты на основе данных спутниковой разведки США. МИД РФ заявил, что «равную с киевским режимом ответственность» за атаку несут Соединенные Штаты.