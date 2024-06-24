Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС считает недостоверной информацию об атаке Севастополя ракетами ATACMS

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано ответил на запрос ТАСС о комментарии в связи с атакой на Севастополь ракетами ATACMS, в результате которой погибли 4 человека и более 150 пострадали. Из сообщения агентства следует, что европейские власти ознакомились с официальными заявлениями российских служб об атаке и считают их информацию «не достойной доверия».

Источник: U.S. Army

Полный текст ответа ТАСС не приводит. Как пишет агентство, Петер Стано сообщил, что заявления властей России о действиях Украины и их последствиях «имеют достоверность, близкую к нулевой». ТАСС также указал, что отправил аналогичный запрос НАТО.

Вчера, 23 июня, Севастополь подвергся атаке пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Системы ПВО смогли перехватить четыре ракеты, у пятой произошел подрыв осколочной боевой части над севастопольским пляжем. Минобороны России заявило, что ракетами ATACMS управляют американские специалисты на основе данных спутниковой разведки США. МИД РФ заявил, что «равную с киевским режимом ответственность» за атаку несут Соединенные Штаты.

ЕС