ЕС считает недостоверной информацию об атаке Севастополя ракетами ATACMS

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано ответил на запрос ТАСС о комментарии в связи с атакой на Севастополь ракетами ATACMS, в результате которой погибли 4 человека и более 150 пострадали. Из сообщения агентства следует, что европейские власти ознакомились с официальными заявлениями российских служб об атаке и считают их информацию «не достойной доверия».