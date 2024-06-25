В Прикамье похоронят 23-летнего Сергея Исекеева, погибшего на СВО

«С 3 по 9 класс Сергей учился в школе в посёлке Кукетском, воспитывался в приёмных семьях. Затем поступил учиться в Зюкайский техникум. С июня 2020-го по июнь 2021 года юноша служил по призыву в ВС РФ. После — работал в Верещагинском водоканале. В июне 2022-го молодой человек заключил контракт с ВС России», — рассказали местные власти.