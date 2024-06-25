В Прикамье похоронят 23-летнего Сергея Исекеева, погибшего на СВО

Прощание с 23-летним механиком-водителем разведывательной роты, младшим сержантом Сергеем Исекеевым, погибшим на СВО, пройдёт в Пермском крае 25 июня, сообщили в администрации Верещагинского округа.
Молодой человек скончался 8 июня 2024 года на спецоперации на территории ЛНР, ДНР и Украины.
Сергей родился 5 декабря 2000 года в Перми. Жил в посёлке Кукуштан. Судьба его не была простой. Родителей мальчика лишили родительских прав, а его детство проходило в Юго-Камском детском доме.
«С 3 по 9 класс Сергей учился в школе в посёлке Кукетском, воспитывался в приёмных семьях. Затем поступил учиться в Зюкайский техникум. С июня 2020-го по июнь 2021 года юноша служил по призыву в ВС РФ. После — работал в Верещагинском водоканале. В июне 2022-го молодой человек заключил контракт с ВС России», — рассказали местные власти.
Сергей Исекеев награждён медалью «За отличие в военной службе» и медалью Суворова.
Отпевание бойца состоится 25 июня в Верещагино на улице Фабричной, 36 в 16:00. С 19:00 до 21:00 его проводят в последний путь.
26 июня в Кукетском сельском клубе (разъезд Кукетский, на улице Октябрьской, 4б) с 10:30 будет проходить траурный митинг по погибшему.