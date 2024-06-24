Врио губернатора Самарской области обсудил выделение земли участникам СВО

В понедельник, 24 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание правительства. На нем участники заседания обсудили несколько важных вопросов.
Одной из тем стало открытие пляжей в регионе. Большое количество пляжей не соответствуют стандартам безопасности из-за недостаточного оборудования. Глава области подчеркнул важность организации пляжей и личную ответственность глав муниципальных образований за этот процесс.
Также был затронут вопрос о задержках в закупках по национальным проектам. Врио губернатора отметил, что такие задержки приводят к увеличению стоимости реализации проектов и потере средств.
— То, что мы закладывали и получали по федеральным программам еще год назад, стоит дороже. А разницу мы компенсируем из нашего с вами бюджета — нам никто из федеральных коллег на нашу халатность денег не дает и не будет никогда, — отметил врио губернатора.
Также участники заседания обсудили проблему выделения земельных участков участникам СВО. Возможным вариантом может стать замена предоставления земли денежной выплатой в целях ускорения процесса и удовлетворения потребностей военнослужащих.
В завершение заседания Вячеслав Федорищев дал необходимые поручения по каждому из обсужденных вопросов. Он отметил диспропорцию между числом участников СВО, которые могут воспользоваться мерами поддержки, и теми, кто поставлен на учет для получения участка. Глава области поручил разобраться в системных причинах этой проблемы.