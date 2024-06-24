Россия и Белоруссия осудили действия Запада по эскалации в Европе

МИНСК, 24 июн — РИА Новости. Россия и Белоруссия осуждают действия Запада, направленные на эскалацию в Европе, а также подчеркивают, что поставляемое Киеву оружие используется для атак по мирным людям в РФ, говорится в совместном заявлении глав МИД России и Белоруссии Сергея Лаврова и Сергея Алейника.
«Мы решительно осуждаем действия государств Запада, направленные на эскалацию военно-политической ситуации в Европе. Подтверждаем готовность к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса на условиях полного учета интересов Беларуси и России. Оружие, массово поставляемое странами ЕС и НАТО, используется Киевом для уничтожения мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры, совершения терактов на территории России», — говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по «легитимным целям» вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, «которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся».
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.