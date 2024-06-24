Гуцул объяснила, почему власти страны запретили гагаузам получать дешевый газ

«Газ был на границе с Украиной, все договоры с нашими партнерами были подписаны. Основная причина — это то, что если бы жители Гагаузской автономии получили бы газ по 10 леев, весь народ Молдовы взбунтовался бы. Почему Гуцул и ее команда может договориться по специальной цене за газ, а наше правительство не может?» — отметила Евгения Гуцул.