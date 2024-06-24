Гуцул объяснила, почему власти страны запретили гагаузам получать дешевый газ

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Лицензия компании NordGaz была приостановлена намеренно, чтобы жители Гагаузии не смогли пользоваться газом по 10 леев за кубометр, об этом в телеэфире заявила башкан Гагаузии Евгения Гуцул.
По ее словам, на этот шаг власти страны пошли, чтобы избежать протестов населения, считает она.
«Газ был на границе с Украиной, все договоры с нашими партнерами были подписаны. Основная причина — это то, что если бы жители Гагаузской автономии получили бы газ по 10 леев, весь народ Молдовы взбунтовался бы. Почему Гуцул и ее команда может договориться по специальной цене за газ, а наше правительство не может?» — отметила Евгения Гуцул.
Башкан подчеркнула, что от высоких цен на газ страдает все население страны.
Напомним, лицензию по поставке природного газа для компании Nordgaz Furnizare сроком на 3 месяца НАРЭ приостановило своим решением от 22 декабря 2023 года. Директор предприятия Александр Гросу заявил, что регулятор препятствует выходу на рынок природного газа Молдовы новых поставщиков. Компания также подала жалобу в Совет по равенству на два действующих в Молдове коммерческих банка «из-за дискриминации в вопросе допуска к банковским услугам».