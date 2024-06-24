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Президент Монголии высоко оценил инновационный потенциал Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиёев и Ухнаагийн Хурэлсух посетили Технопарк в Ташкенте. Президенту Монголии продемонстрировали широкий ассортимент высокотехнологичной продукции, включая бытовую технику, электронные счетчики, лифты, водяные насосы, промышленные кондиционеры и холодильное оборудование, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Этот инновационный комплекс был создан по инициативе главы Узбекистана для развития промышленной кооперации и производства высокотехнологичной продукции. В Технопарке расположены 16 производственных площадок с прямыми инвестициями на сумму более 365 миллионов долларов.

Отмечено, что продукция, выпускаемая под ведущими зарубежными брендами и под их контролем, пользуется высоким спросом как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.

Лидеры двух стран подчеркнули важность расширения кооперации между ведущими предприятиями и взаимного обмена опытом в области внедрения передовых технологий.

Шавкат Мирзиеев