Президент Монголии высоко оценил инновационный потенциал Узбекистана

Этот инновационный комплекс был создан по инициативе главы Узбекистана для развития промышленной кооперации и производства высокотехнологичной продукции. В Технопарке расположены 16 производственных площадок с прямыми инвестициями на сумму более 365 миллионов долларов.
Отмечено, что продукция, выпускаемая под ведущими зарубежными брендами и под их контролем, пользуется высоким спросом как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.
Лидеры двух стран подчеркнули важность расширения кооперации между ведущими предприятиями и взаимного обмена опытом в области внедрения передовых технологий.