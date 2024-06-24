«Я даже не хочу рассуждать на тему таких угрюмых, мрачных сценариев. Все, что делаем мы с нашими союзниками, должно быть услышано на Западе», — сказал Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что нападение НАТО на Беларусь будет переходом за опаснейшую черту.
Лавров: нападение НАТО на Беларусь будет переходом за опаснейшую черту
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападение НАТО на Беларусь будет переходом за опаснейшую черту. Об этом заявил журналистам глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником, передает корреспондент БЕЛТА.
«Я даже не хочу рассуждать на тему таких угрюмых, мрачных сценариев. Все, что делаем мы с нашими союзниками, должно быть услышано на Западе», — сказал Сергей Лавров.