Лавров: нападение НАТО на Беларусь будет переходом за опаснейшую черту

«Я даже не хочу рассуждать на тему таких угрюмых, мрачных сценариев. Все, что делаем мы с нашими союзниками, должно быть услышано на Западе», — сказал Сергей Лавров.



Он подчеркнул, что нападение НАТО на Беларусь будет переходом за опаснейшую черту.