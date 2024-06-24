Лукашенко произвел кадровые назначения в Вооруженных Силах

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 июня подписал указы, в соответствии с которыми произведены кадровые назначения в Вооруженных Силах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.