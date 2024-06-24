Очередное воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Александру Быкову, Игорю Козлову, Вадиму Сурову, Руслану Чехову.
Полковнику внутренней службы Сергею Салановичу присвоено очередное специальное звание генерал-майора внутренней службы.
Очередное специальное звание генерал-майора юстиции присвоено полковнику юстиции Алексею Алешкевичу.
Начальнику Гомельской таможни Андрею Мисюченко присвоено персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга.
Лукашенко подписал указы о присвоении генеральских званий
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 июня подписал указы о присвоении генеральских званий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Очередное воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Александру Быкову, Игорю Козлову, Вадиму Сурову, Руслану Чехову.