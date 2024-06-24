Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко подписал указы о присвоении генеральских званий

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 июня подписал указы о присвоении генеральских званий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Reuters

Очередное воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Александру Быкову, Игорю Козлову, Вадиму Сурову, Руслану Чехову.

Полковнику внутренней службы Сергею Салановичу присвоено очередное специальное звание генерал-майора внутренней службы.

Очередное специальное звание генерал-майора юстиции присвоено полковнику юстиции Алексею Алешкевичу.

Начальнику Гомельской таможни Андрею Мисюченко присвоено персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга.

Лукашенко Александр