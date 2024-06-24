Алейник прокомментировал инициативы России и Белоруссии по Украине

«Мы предлагаем реалистичные инициативы по мирному урегулированию украинского кризиса, выстраиваем каркас новой системы безопасности в Европе, развиваем выгодное для всех участников сотрудничество в недискриминационных и равноправных форматах», — сказал Алейник журналистам по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.