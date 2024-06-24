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Алейник прокомментировал инициативы России и Белоруссии по Украине

Алейник: Россия и Белоруссия предлагают реалистичные инициативы по Украине.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 24 июн — РИА Новости. Минск и Москва предлагают реалистичные инициативы по мирному урегулированию украинского кризиса, заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.

«Мы предлагаем реалистичные инициативы по мирному урегулированию украинского кризиса, выстраиваем каркас новой системы безопасности в Европе, развиваем выгодное для всех участников сотрудничество в недискриминационных и равноправных форматах», — сказал Алейник журналистам по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.