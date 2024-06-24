Россия и Белоруссия будут расширять связи ОДКБ

«Нацелены на дальнейшее совершенствование внешнеполитической координации в рамках Организации, расширение ее взаимодействия с другими международными организациями, а также активное продвижение статуса наблюдателя и партнера ОДКБ», — говорится в заявлении, при этом стороны подчеркивают «ключевую роль ОДКБ в обеспечении и поддержании на необходимом уровне региональной безопасности и стабильности».