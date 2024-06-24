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Россия и Белоруссия будут расширять связи ОДКБ

Россия и Белоруссия будут расширять связи ОДКБ с другими организациями.

МИНСК, 24 июн — РИА Новости. Россия и Белоруссия нацелены на расширение взаимодействия ОДКБ с другими организациями, говорится в совместном заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД Белоруссии Сергея Алейника.

«Нацелены на дальнейшее совершенствование внешнеполитической координации в рамках Организации, расширение ее взаимодействия с другими международными организациями, а также активное продвижение статуса наблюдателя и партнера ОДКБ», — говорится в заявлении, при этом стороны подчеркивают «ключевую роль ОДКБ в обеспечении и поддержании на необходимом уровне региональной безопасности и стабильности».

Лавров Сергей