ЕС решил перечислить доходы от активов РФ в Европейский фонд мира

«Министры согласовали легальные рамки для использования прибыли от замороженных активов России, чтобы направить в Европейский фонд мира. Прибыль от активов будет скорейшим образом использована на благо Украины. €1,4 млрд будут перечислены 3-го числа следующего месяца, еще €1 млрд — до конца года», — сказал он.