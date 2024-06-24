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ЕС решил перечислить доходы от активов РФ в Европейский фонд мира

Деньги пойдут на покупку систем ПВО и боеприпасов для Украины, а также поддержку оборонной индустрии Киева.

Источник: РИА "Новости"

БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза на плановом заседании Совета ЕС одобрили решение перечислить €1,4 млрд прибыли от замороженных активов России в Европейский фонд мира для военной помощи Украине. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи.

«Министры согласовали легальные рамки для использования прибыли от замороженных активов России, чтобы направить в Европейский фонд мира. Прибыль от активов будет скорейшим образом использована на благо Украины. €1,4 млрд будут перечислены 3-го числа следующего месяца, еще €1 млрд — до конца года», — сказал он.

По словам Борреля, эти деньги пойдут на покупку систем ПВО и боеприпасов для Украины, а также поддержку оборонной индустрии Киева.

«Одна страна все еще блокирует выделение Украине около €6 млрд из Европейского фонда мира», — сказал он, отметив, что страны-члены продолжают обсуждать этот вопрос, чтобы найти решение.

ЕС