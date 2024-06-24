Макрон отверг опасения, что Франция «завтра вступит в бой» на Украине

В феврале Макрон не исключил отправки войск на Украину в будущем. В мае он называл среди условий для этого прорыв фронта или соответствующий запрос от Киева, «чего сегодня нет». «Если они предлагают и приедут, то мы только поддержим», — говорил, в свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский, отметив при этом, что не может публично пригласить западные войска, так как «Россия поднимет мировой хайп».