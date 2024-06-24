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Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.

Источник: armyinform com ua

Об этом глава государства сообщил в ходе своего ежедневного обращения.

Командование Объединенных сил ВСУ учредили в 2019-м, Содоль возглавил его в феврале 2024-го.

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