Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ

Об этом глава государства сообщил в ходе своего ежедневного обращения.
Командование Объединенных сил ВСУ учредили в 2019-м, Содоль возглавил его в феврале 2024-го.
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Президент Украины Владимир Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.
Об этом глава государства сообщил в ходе своего ежедневного обращения.
Командование Объединенных сил ВСУ учредили в 2019-м, Содоль возглавил его в феврале 2024-го.
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