Штаб Трампа заявил избирателям, что политика пытали в тюрьме

Всего политику было предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые Трамп называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения.