Штаб Трампа заявил избирателям, что политика пытали в тюрьме

ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его «пытали» в тюрьме, когда делали снимок для картотеки в рамках уголовного дела.
«Я хочу, чтобы вы помнили, что они со мной сделали. Они пытали меня в тюрьме и сделали снимок для картотеки», — говорится в рассылке штаба Трампа.
Трамп в августе прошлого года сдался в тюрьму в штате Джорджия, где рассматривается четвертое уголовное дело против него за попытки «рэкетирскими» методами переиграть итоги президентских выборов 2020 года. Экс-президента сфотографировали при аресте, снимок распространил офис шерифа округа Фултон. Трамп провел под стражей около получаса и был отпущен под заранее согласованный залог в 200 тысяч долларов.
27 июня состоятся первые дебаты Трампа и действующего президента Джо Байдена. Штаб Байдена рассчитывает представить главного оппонента в качестве «дважды подвергнутого импичменту, осужденного преступника, который оклеветал кого-то, подверг сексуальному насилию и шесть раз обанкротился».
Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США осужденным по уголовному делу. Сам Трамп после обвинительного вердикта провозгласил себя политзаключенным.
Всего политику было предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые Трамп называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения.
Трамп стал первым президентом, бывшим или действующим, с фотографией из тюремной картотеки.