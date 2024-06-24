МИД Турции: конфликт на Украине чреват разрастанием с использованием ядерного оружия

По его словам, Турция с самого начала конфликта на Украине прилагает усилия для его урегулирования дипломатическими средствами и продолжит это делать. «Пока продолжается война, риск ее распространения будет сохраняться, от этого никуда не деться. Каждая из сторон будет вынуждена использовать методы, меняющие ход событий. Может возникнуть ситуация, когда искра может перекинуться на другие места», — сказал Фидан.