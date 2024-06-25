В зоне СВО на Украине погиб житель Осы Андрей Кузнецов

В конце июня стало известно о гибели в зоне проведения спецоперации на Украине жителя Осы Кузнецова Андрея Петровича. На связь с родными он перестал выходить в начале октября прошлого года. Дома его ждали супруга и двое детей.
Андрей Кузнецов родился 16 августа 1978 года в Осе. Окончил школу № 1, во время учебы принимал активное участие в общественной жизни, любил читать книги, читал стихи со сцены, отличался хорошей памятью.
Как рассказали в администрации Осинского городского округа, после школы Андрей поступил в Пермский государственный институт коммерции по специальности «технолог». Срочную службу проходил в дивизии Дзержинского. Затем работал в компании «ЛУКОМ-А-ПЕРМЬ», охранял нефтяные объекты. Обзавелся семьей, воспитывал сына Ивана и дочь Дарью.
Принял решение пойти добровольцем в зону специальной военной операции в июле 2023 года. Уходя на службу, сказал: «Брат служит, и я пойду!» Последний раз вышел на связь с родными в начале октября 2023 гола после чего пропал без вести. В конце июня пришла страшная весть, что Андрей Кузнецов геройски погиб при выполнении боевой задачи.
«Мы скорбим вместе с вами и надеемся, что поддержка друзей, родных и всех осинцев поможет вам пережить эту тяжёлую утрату», — говорится в некрологе властей округа.
Гражданская панихида пройдет 25 июня с 11:00 в Осе перед Дворцом культуры на ул. Горького, 71.