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В зоне СВО на Украине погиб житель Осы Андрей Кузнецов

На связь с родными военнослужащий из Пермского края перестал выходить в начале октября прошлого года.

Источник: Администрация Осинского городского округа

В конце июня стало известно о гибели в зоне проведения спецоперации на Украине жителя Осы Кузнецова Андрея Петровича. На связь с родными он перестал выходить в начале октября прошлого года. Дома его ждали супруга и двое детей.

Андрей Кузнецов родился 16 августа 1978 года в Осе. Окончил школу № 1, во время учебы принимал активное участие в общественной жизни, любил читать книги, читал стихи со сцены, отличался хорошей памятью.

Как рассказали в администрации Осинского городского округа, после школы Андрей поступил в Пермский государственный институт коммерции по специальности «технолог». Срочную службу проходил в дивизии Дзержинского. Затем работал в компании «ЛУКОМ-А-ПЕРМЬ», охранял нефтяные объекты. Обзавелся семьей, воспитывал сына Ивана и дочь Дарью.

Принял решение пойти добровольцем в зону специальной военной операции в июле 2023 года. Уходя на службу, сказал: «Брат служит, и я пойду!» Последний раз вышел на связь с родными в начале октября 2023 гола после чего пропал без вести. В конце июня пришла страшная весть, что Андрей Кузнецов геройски погиб при выполнении боевой задачи.

Администрация и дума Осинского городского округа выражают глубокие соболезнования родным и близким Андрея Петровича.

«Мы скорбим вместе с вами и надеемся, что поддержка друзей, родных и всех осинцев поможет вам пережить эту тяжёлую утрату», — говорится в некрологе властей округа.

Гражданская панихида пройдет 25 июня с 11:00 в Осе перед Дворцом культуры на ул. Горького, 71.