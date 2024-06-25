В зоне СВО на Украине погиб житель Осы Андрей Кузнецов

Принял решение пойти добровольцем в зону специальной военной операции в июле 2023 года. Уходя на службу, сказал: «Брат служит, и я пойду!» Последний раз вышел на связь с родными в начале октября 2023 гола после чего пропал без вести. В конце июня пришла страшная весть, что Андрей Кузнецов геройски погиб при выполнении боевой задачи.