ХАМАС поблагодарило Россию за усилия по укреплению стабильности в регионе

Согласно заявлению палестинского движения, Муса Абу Марзук в понедельник провел в российском внешнеполитическом ведомстве переговоры с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым.
«Состоялся углубленный обмен мнениями о развитии политической ситуации, положении на местах, и общей ситуации, касающейся палестинского вопроса, усилиях по прекращении агрессии и геноцида против нашего народа, усилиях по обеспечению палестинского единства… Абу Марзук выразил признательность России за усилия, направленные на укрепление стабильности в регионе», — приводится в тексте заявления ХАМАС.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 86 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.