Йеменские повстанцы переходят к новой фазе войны с Западом

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» совершили очередные нападения на гражданские суда в Красном море и Индийском океане, а также сообщили об успешных атаках на покинувший Красное море атомный авианосец Dwight Eisenhower. Растущая интенсивность атак сопровождается расширением их ареала, также включающего Средиземное море. Пригрозив усилить атаки в случае эскалации конфликта в Ливане, хуситы представили надводный беспилотник собственного производства. В связи со всем этим на Западе заговорили о необходимости новой стратегии борьбы с хуситами, которая потребовала бы гораздо больших ресурсов и включала бы наземную операцию в Йемене.