Йеменские повстанцы переходят к новой фазе войны с Западом

Все более длинный список судов и кораблей, связанных с Израилем, США и Великобританией и подвергшихся атакам йеменских хуситов, в минувшие выходные пополнили балкер Transworld Navigator в Красном море и танкер Stolt Sequoia в Индийском океане, шедшие под флагом Либерии.
Как сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа, Transworld Navigator был атакован надводным безэкипажным катером, нанесшим судну повреждения в результате прямого попадания. В свою очередь, Stolt Sequoia подвергся удару крылатых ракет.
«Оба судна стали мишенями, поскольку владеющие ими компании нарушили запрет на проход в порты оккупированной Палестины», — заявил Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
Атакам на Transworld Navigator и Stolt Sequoia предшествовали удары по четырем коммерческим судам в израильском порту Хайфа. Нападению подверглись два цементовоза и два сухогруза.
Атаки в Хайфе хуситы осуществили вместе с действующими в регионе повстанческими шиитскими группировками, которые называют себя «Исламское сопротивление Ирака». О начале совместной борьбы йеменское движение «Ансар Аллах» и «Исламское сопротивление Ирака» объявили 6 июня.
На этом фоне руководство хуситов продолжает делать громкие заявления о нынешнем уровне своего противостояния с Израилем и дружественными ему государствами во главе с США и о дальнейших возможных сценариях «войны кораблей».
«Число судов и кораблей, связанных с Израилем, США и Великобританией, которые подверглись атакам йеменских вооруженных сил, возросло до 153 с момента начала операций по поддержке палестинского сопротивления в октябре прошлого года», — заявил в прошлый четверг в эфире телеканала Al Masirah лидер «Ансар Аллах» Абдель-Малик аль-Хуси. По его словам, авиаудары США и Британии не оказывают влияния на группировку: только на прошедшей неделе хуситы провели десять операций с использованием 26 баллистических и крылатых ракет, беспилотников и самоуправляемых катеров против восьми судов.
В качестве примера образцовой атаки последних недель лидер «Ансар Аллах» привел совершенное 12 июня нападение на греческий танкер Tutor у побережья йеменского портового города Ходейда, который следовал в Индию через Красное море под флагом Либерии и был потоплен с использованием двух катеров.
Как пояснил Абдель-Малик аль-Хуси, после первого удара по танкеру дистанционно управляемым надводным аппаратом хуситы установили на судне взрывчатку и подорвали его.
В ходе атаки на танкер Tutor хуситы впервые применили надводный беспилотный аппарат собственного производства Tufan-1, который может нести боевую часть массой до 150 кг и развивать скорость до 35 миль в час.
В случае с греческим танкером сомнение вызывает лишь выбор цели. Как известно, йеменская группировка обещала не наносить удары по судам, связанным с Россией. Между тем танкер Tutor вышел из порта Усть-Луга Ленинградской области и, весьма вероятно, перевозил в Индию российскую нефть.
Как бы то ни было, но еще одним своим достижением хуситы называют совершенные в июне три атаки на американский атомный авианосец Dwight Eisenhower, который ранее был направлен в регион для борьбы с йеменскими повстанцами и в конце прошлой недели покинул Красное море.
Последняя атака была осуществлена в прошлую субботу. «Ракетные силы наших вооруженных сил провели операцию против авианосца Eisenhower на севере Красного моря с использованием нескольких баллистических и крылатых ракет. В ходе операции наши цели были достигнуты», — говорится в сообщении военного командования хуситов, впрочем не уточняющего, о каких целях идет речь.
В тот же день пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Dwight Eisenhower покинул Красное море. Его сменит авианосец Theodore Roosevelt, который должен прийти из Тихого океана с корабельной группой сопровождения.
По версии хуситов, авианосец Dwight Eisenhower был вынужден уйти из Красного моря из-за совершаемых на него нападений, однако в Пентагоне опровергают заявления о нанесенном авианосцу ущербе.
Моделируя сценарии дальнейшего противостояния, руководство хуситов предупреждает о готовности усилить атаки в Средиземном море в случае эскалации конфликта между Израилем и «Хезболлой». «У нас есть военные возможности и методы, которые способны удивить врага», — заявил агентству «РИА Новости» член политбюро «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад.
«Наши вооруженные силы обладают мощными возможностями, способными уничтожить и потопить их военные корабли, сдержать их гегемонию и заставить их вернуться разгромленными в Мексиканский залив и на западные берега Атлантики», — пригрозил он нападениями на военные корабли США.
Учитывая, что продолжающаяся с осени прошлого года военная операция США и Великобритании в Красном море и начатая в феврале отдельная операция Евросоюза не принесли результатов, на Западе заговорили о необходимости пересмотра стратегии борьбы с хуситами.
Как заявил командующий морской операцией ЕС Aspides контр-адмирал Василиос Грипарис, Евросоюзу необходимо больше кораблей, чтобы эффективно противостоять атакам в районе Красного моря. «У нас не так много ресурсов, при этом зона операции огромная. Я настаиваю, чтобы все страны—члены ЕС предоставили больше средств», — заявил контр-адмирал Грипарис в интервью агентству Bloomberg.
В настоящее время в миссии ЕС задействованы четыре корабля, которые действуют в основном в районе Баб-эль-Мандебского пролива у берегов Йемена. При этом мандат миссии включает обширную территорию от Красного до Аравийского моря.
По словам Василиоса Грипариса, число задействованных кораблей необходимо увеличить «более чем в два раза», учитывая, что ежедневно Баб-эль-Мандебский пролив проходят около 40−50 судов.
При этом речь идет сугубо об оборонительных функциях, а не об атаках на хуситов силами ЕС. «Мы не считаем, что удары по хуситам могут решить проблему. Некоторые страны пробовали делать это несколько лет назад, а некоторые делают это до сих пор, но мы видим, что это не ведет к решению проблемы», — пояснил контр-адмирал Грипарис.
По его словам, после того, как 19 февраля Евросоюз запустил собственную военно-морскую операцию Aspides, военные корабли ЕС оказали помощь 164 судам, сбили более 10 беспилотников и 4 противокорабельные баллистические ракеты.
В свою очередь, бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис считает, что США должны провести многоэтапную операцию по уничтожению военного потенциала хуситов.
«Чтобы победить пиратов, действующих с баз на побережье, необходимо выйти на сушу и нейтрализовать атаку, пока они не добрались до моря. Хотя хуситы гораздо лучше обучены, экипированы и организованы благодаря своим хозяевам из Тегерана, здесь применим тот же принцип: выходим на сушу», — написал экс-командующий войсками НАТО в Европе в своей колонке для агентства Bloomberg.
По его мнению, эффективная кампания должна состоять из четырех фаз. На первом этапе необходимо выяснить расположение ударных средств, командных центров хуситов и их пунктов управления. К этой работе могут быть подключены разведки Саудовской Аравии, Израиля и других государств. Второй этап должен предусматривать удары крылатыми ракетами по командным центрам хуситов и их пунктам управления. Третий этап — удары по инфраструктуре «Ансар Аллах», используемой для атак на суда. И, наконец, четвертый — удары по цепи поставок между хуситами и Ираном. При этом Джеймс Ставридис не исключает возможности нанесения ударов по иранским логистическим судам, предположительно перевозящим в Йемен военные грузы.