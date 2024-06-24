США причастны к ракетному удару по Севастополю, заявил Небензя

Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, причастность США к обстрелу Севастополя будет иметь последствия. Он призвал представителей СМИ задавать вопросы иностранным журналистам, пресс-секретарям глав государств в Европе и Штатах, «зачем их правительство убивает российских детей».