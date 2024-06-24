Путин разрешил ФСБ участвовать в отборе призывников

25 декабря 2023 года Владимир Путин подписал закон, который разрешал направлять срочников в Пограничную службу ФСБ. До принятия этого закона срочник мог проходить службу в погранвойсках только после заключения контракта с ФСБ. Один из авторов инициативы — депутат Василий Пискарев — говорил, что эти изменения учитывают опыт прошлых лет, когда погранвойска комплектовались срочниками.