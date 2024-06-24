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Путин разрешил ФСБ участвовать в отборе призывников

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении положения о ФСБ. Согласно измененному варианту положения, сотрудники ФСБ теперь могут участвовать в отборе призывников на военную службу.

Источник: РИА "Новости"

25 декабря 2023 года Владимир Путин подписал закон, который разрешал направлять срочников в Пограничную службу ФСБ. До принятия этого закона срочник мог проходить службу в погранвойсках только после заключения контракта с ФСБ. Один из авторов инициативы — депутат Василий Пискарев — говорил, что эти изменения учитывают опыт прошлых лет, когда погранвойска комплектовались срочниками.

Президентский указ вступает в силу со дня его опубликования. Весенний призыв начался в апреле и завершится 15 июля. В соответствии с указом президента призыву на военную службу подлежат 150 тыс. человек.

Путин Владимир
ФСБ