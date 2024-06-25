США назвали Кению основным союзником вне НАТО

Сам Браун отметил, что мероприятие важно на фоне того, что США выводят свои силы из Нигера после того, как там власть захватила военная хунта. Развитие отношений с другими партнерами в регионе может позволить США «разместить часть того потенциала, который у нас был в Нигере, в некоторых других местах», отметил генерал. Конкретные страны он не называл, по данным Reuters, администрация Байдена провела предварительные переговоры с несколькими государствами, включая Бенин, Кот-д'Ивуар и Гану (расположены на западе континента на берегу Атлантического океана).