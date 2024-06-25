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Пентагон о ракетной атаке на Севастополь: Украина сама выбирает военные цели

Украина сама выбирает цели для атак и решает другие военные задачи, заявил представитель Минобороны США майор Чарли Дитц. Так он прокомментировал удары по Севастополю, нанесенные, как сообщало Минобороны РФ, ракетами ATACMS американского производства.

Источник: Reuters

«Украина сама принимает решения о выборе целей и проводит свои собственные военные операции», — сказал господин Дитц журналистам (цитата по Reuters). Представитель Белого дома сказал агентству, что любые жертвы среди мирного населения — это трагедия.

По данным Минобороны РФ, 23 июня Севастополь был атакован пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Системы ПВО смогли перехватить четыре ракеты, у пятой произошел подрыв осколочной боевой части над севастопольским пляжем. Погибли четыре человека, включая двухлетнего ребенка и девятилетнюю девочку. Пострадали 153 человека, в том числе 27 детей.

Минобороны РФ позднее заявило, что ракетами ATACMS управляют американские специалисты на основе данных спутниковой разведки США. В Кремле атаку на Севастополь назвали варварской и возложили ответственность за произошедшее на тех, «кто обеспечивает эти пуски».