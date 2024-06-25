Пентагон о ракетной атаке на Севастополь: Украина сама выбирает военные цели

По данным Минобороны РФ, 23 июня Севастополь был атакован пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Системы ПВО смогли перехватить четыре ракеты, у пятой произошел подрыв осколочной боевой части над севастопольским пляжем. Погибли четыре человека, включая двухлетнего ребенка и девятилетнюю девочку. Пострадали 153 человека, в том числе 27 детей.