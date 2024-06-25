Макрон заявил, что продолжил бы диалог с Путиным

«Я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным, — сказал Макрон в подкасте Generation Do It Yourself. — Нет, в последние месяцы [мы не общаемся], но я не исключаю возможности разговора на ту или иную тему».
Макрон отметил, что «верит в силу диалога». «Говорю абсолютно искренне: считаю, что всегда важно продолжать диалог», — заявил президент.
Французский лидер добавил, что обсудил бы с главой российского государства, в частности, «тему атомных электростанций», не пояснив, что конкретно он имеет в виду.
Путин ранее заявил, что Москва готова взаимодействовать с Парижем, если у французской стороны будет такой интерес. По словам главы российского государства, у него с Макроном были хорошие рабочие отношения, однако президент Франции их прекратил.