Вучич заявил о попытках из-за рубежа отследить поставки сербского оружия

Вучич также ответил на сообщения о попадании произведенного в Сербии оружия к украинской армии. Как отметил сербский лидер, его часто обвиняют в том, что он «пешка, приспешник, марионетка» президента Владимира Путина и что он все делает «по согласованию с ним». Однако теперь появились сообщения о том, что сербские вооружения после продажи другим странам оказались на Украине. Как сказал Вучич, Белград обеспечивает работу собственной оборонной отрасли, производимые гранаты и ракеты и должны использоваться в зоне боевых действий, а не «на катке или в дельфинарии» — о том, что в Сербии появятся такие объекты, он говорил в своем обращении.