Небензя обвинил ООН в двойных стандартах из-за реакции на атаку в Севастополе

«Нас не удивляет, что западные СМИ замалчивают эту трагедию. Жизни мирных жителей России их не интересуют. Еще большее сожаление вызывает отсутствие какой-либо значимой реакции со стороны секретариата ООН, который должен противостоять таким очевидным преступлениям и нарушениям международного права», — сказал господин Небензя журналистам (цитата по ТАСС).
По данным Минобороны РФ, 23 июня Севастополь был атакован пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были сбиты при помощи ПВО, у пятой произошел подрыв осколочной боевой части над городским пляжем. Среди погибших — двухлетний ребенок и девятилетняя девочка. 24 июня в Cевастополе и Крыму был объявлен день траура. Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала ООН осудить «акт терроризма» в Севастополе.
Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что применение кассетных боеприпасов в жилых районах несовместимо с основополагающими принципами международного права. УВКПЧ, по словам госпожи Троссел, пытается проверить сообщения российских властей о жертвах атаки. При этом у организации нет доступа в Крым.