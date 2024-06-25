Небензя обвинил ООН в двойных стандартах из-за реакции на атаку в Севастополе

По данным Минобороны РФ, 23 июня Севастополь был атакован пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были сбиты при помощи ПВО, у пятой произошел подрыв осколочной боевой части над городским пляжем. Среди погибших — двухлетний ребенок и девятилетняя девочка. 24 июня в Cевастополе и Крыму был объявлен день траура. Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала ООН осудить «акт терроризма» в Севастополе.