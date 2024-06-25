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Небензя обвинил ООН в двойных стандартах из-за реакции на атаку в Севастополе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал примером двойных стандартов отсутствия реакции секретариата организации на ракетную атаку Украины по Севастополю, в результате которой погибли четыре человека и пострадали 153.

Источник: РИА "Новости"

«Нас не удивляет, что западные СМИ замалчивают эту трагедию. Жизни мирных жителей России их не интересуют. Еще большее сожаление вызывает отсутствие какой-либо значимой реакции со стороны секретариата ООН, который должен противостоять таким очевидным преступлениям и нарушениям международного права», — сказал господин Небензя журналистам (цитата по ТАСС).

По данным Минобороны РФ, 23 июня Севастополь был атакован пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были сбиты при помощи ПВО, у пятой произошел подрыв осколочной боевой части над городским пляжем. Среди погибших — двухлетний ребенок и девятилетняя девочка. 24 июня в Cевастополе и Крыму был объявлен день траура. Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала ООН осудить «акт терроризма» в Севастополе.

Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что применение кассетных боеприпасов в жилых районах несовместимо с основополагающими принципами международного права. УВКПЧ, по словам госпожи Троссел, пытается проверить сообщения российских властей о жертвах атаки. При этом у организации нет доступа в Крым.

ООН
дипломатия