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Два в одном: Минфин Приморья реорганизован

Теперь сотрудники ведомства будут выполнять работу мингосфинконтроля.

Источник: Primgazeta.ru

Министерство финансов Приморского края реорганизуется в форме присоединения к нему министерства государственного финансового контроля Приморского края.

Ознакомиться с постановлением правительства Приморского края № 366-пп (с приложением) можно в «Приморской газете» № 41 (2183) на странице 22.

Функции министерства государственного финансового контроля Приморского края передаются министерству финансов Приморского края.

До 3 июля 2024 года должны быть разработаны проекты должностных регламентов гражданских служащих и должностных инструкций работников.