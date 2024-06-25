Два в одном: Минфин Приморья реорганизован

Министерство финансов Приморского края реорганизуется в форме присоединения к нему министерства государственного финансового контроля Приморского края.
Ознакомиться с постановлением правительства Приморского края № 366-пп (с приложением) можно в «Приморской газете» № 41 (2183) на странице 22.
Функции министерства государственного финансового контроля Приморского края передаются министерству финансов Приморского края.
До 3 июля 2024 года должны быть разработаны проекты должностных регламентов гражданских служащих и должностных инструкций работников.