Такер Карлсон прокомментировал освобождение Ассанжа из тюрьмы

«Хороший человек наконец на свободе. Течение повернулось вспять», — заявил он.
Ранее аккаунт Wikileaks в соцсети Х сообщил, что Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы, он летит в родную Австралию.
Новостям об освобождении предшествовали сообщения о том, что основатель WikiLeaks готовится заключить сделку с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде уже отбытого срока.
По информации CBS, сделка должна полностью урегулировать все юридические претензии к Ассанжу. Телеканал уточняет, что ее «финализация» состоится в среду в федеральном окружном суде Северных Марианских островов — владении США в Тихом океане.
Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.