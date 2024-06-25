Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Такер Карлсон прокомментировал освобождение Ассанжа из тюрьмы

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж повернул ход событий вспять, освободившись из тюрьмы, написал в соцсети X американский журналист Такер Карлсон.

Источник: © РИА Новости

«Хороший человек наконец на свободе. Течение повернулось вспять», — заявил он.

Ранее аккаунт Wikileaks в соцсети Х сообщил, что Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы, он летит в родную Австралию.

Новостям об освобождении предшествовали сообщения о том, что основатель WikiLeaks готовится заключить сделку с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде уже отбытого срока.

По информации CBS, сделка должна полностью урегулировать все юридические претензии к Ассанжу. Телеканал уточняет, что ее «финализация» состоится в среду в федеральном окружном суде Северных Марианских островов — владении США в Тихом океане.

Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.