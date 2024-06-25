Кадыров ответил на обвинения СБУ в адрес главы университета спецназа Вайханова

Российский университет спецназа имени Владимира Путина — основанное в 2013 году в чеченском Гудермесе по предложению Рамзана Кадырова частное учебное заведение. Оно было создано для профессиональной подготовки спецподразделений. Название заведения было дважды изменено. О том, что университет будет носить имя Владимира Путина, глава Чечни объявил в феврале этого года.