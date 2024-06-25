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Кадыров ответил на обвинения СБУ в адрес главы университета спецназа Вайханова

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал обвинения, предъявленные Службой безопасности Украины (СБУ) главе Российского университета спецназа (РУС) Байбетару Вайханову. Рамзан Кадыров иронично призвал сотрудников спецслужбы «срочно выдвигаться».

Источник: AP 2023

«СБУ, срочно приезжайте! Я задержал этого негодника, он у меня! Срочно выдвигайтесь!», — написал глава Чечни в Telegram-канале.

Накануне СБУ сообщила, что с февраля 2022 года в Российском университете спецназа имени Владимира Путина прошли обучение свыше 40 тыс. российских военных. На основании «собранных улик», говорилось в заявлении СБУ, на Украине заочно предъявлено обвинение Байбетару Вайханову в «пособничестве в ведении агрессивной войны».

Российский университет спецназа имени Владимира Путина — основанное в 2013 году в чеченском Гудермесе по предложению Рамзана Кадырова частное учебное заведение. Оно было создано для профессиональной подготовки спецподразделений. Название заведения было дважды изменено. О том, что университет будет носить имя Владимира Путина, глава Чечни объявил в феврале этого года.

Кадыров Рамзан