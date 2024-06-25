Кадыров ответил на обвинения СБУ в адрес главы университета спецназа Вайханова

«СБУ, срочно приезжайте! Я задержал этого негодника, он у меня! Срочно выдвигайтесь!», — написал глава Чечни в Telegram-канале.
Накануне СБУ сообщила, что с февраля 2022 года в Российском университете спецназа имени Владимира Путина прошли обучение свыше 40 тыс. российских военных. На основании «собранных улик», говорилось в заявлении СБУ, на Украине заочно предъявлено обвинение Байбетару Вайханову в «пособничестве в ведении агрессивной войны».
Российский университет спецназа имени Владимира Путина — основанное в 2013 году в чеченском Гудермесе по предложению Рамзана Кадырова частное учебное заведение. Оно было создано для профессиональной подготовки спецподразделений. Название заведения было дважды изменено. О том, что университет будет носить имя Владимира Путина, глава Чечни объявил в феврале этого года.