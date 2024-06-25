Военнослужащий ВВО проявил мужество и героизм в ходе проведения СВО

Военнослужащий учебного центра Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, капитан Артур Жмаев, проявил мужество и героизм в ходе СВО, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Восточного военного округа.
В 2023 году капитан Жмаев убыл в зону проведения специальной военной операции, принимал участие в ней в должности командира взвода.
В том же году в ходе наступления в районе одного из населённых пунктов, капитан Артур Жмаев получил ранение при наезде боевой машины на противотанковую мину. Несмотря на это капитан Жмаев продолжил выполнять боевую задачу.
Благодаря смелости, отваге и мужеству капитана Жмаева, российские военнослужащие смогли занять опорный пункт противника.
Указом президента Российской Федерации за мужество и проявленную храбрость при исполнении воинского долга, капитан Артур Жмаев был награждён медалью «За храбрость» II степени.