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Военнослужащий ВВО проявил мужество и героизм в ходе проведения СВО

Благодаря смелости капитана Артура Жмаева, российские военнослужащие смогли занять опорный пункт противника.

Военнослужащий учебного центра Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, капитан Артур Жмаев, проявил мужество и героизм в ходе СВО, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Восточного военного округа.

В 2023 году капитан Жмаев убыл в зону проведения специальной военной операции, принимал участие в ней в должности командира взвода.

В том же году в ходе наступления в районе одного из населённых пунктов, капитан Артур Жмаев получил ранение при наезде боевой машины на противотанковую мину. Несмотря на это капитан Жмаев продолжил выполнять боевую задачу.

Благодаря смелости, отваге и мужеству капитана Жмаева, российские военнослужащие смогли занять опорный пункт противника.

Указом президента Российской Федерации за мужество и проявленную храбрость при исполнении воинского долга, капитан Артур Жмаев был награждён медалью «За храбрость» II степени.