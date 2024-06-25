Демешин едет лично решать проблемы жителей Комсомольска-на-Амуре

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин посетит Комсомольск-на-Амуре в рамках рабочей поездки, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Дмитрий Демешин продолжает формировать атлас проблем региона, используя для этого обратную связь от людей. В ходе рабочих поездок по краю врио губернатора отдает предпочтение не «парадным» объектам и стройкам, а тем, на которые ему указывают жители. Аналогичная ситуация с Комсомольском-на-Амуре куда врио сам поедет на этой неделе с рабочей поездкой.
«Сегодня поручил завершить строительство набережной в Комсомольске-на-Амуре, которую так долго ждут горожане, к 1 сентября этого года. Чтобы уложиться в срок, надо дополнительно привлечь рабочих и нарастить темпы. Министерству строительства и администрации города поставил задачу активизировать работу во взаимодействии с подрядчиком. 26 июня приеду в город Юности и лично проверю, как там идут дела», — отметил в своем Telegram-канале Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Также глава региона планирует посетить и другие объекты города, о которых в социальных сетях ему писали комсомольчане.