Демешин едет лично решать проблемы жителей Комсомольска-на-Амуре

Дмитрий Демешин продолжает формировать атлас проблем региона, используя для этого обратную связь от людей. В ходе рабочих поездок по краю врио губернатора отдает предпочтение не «парадным» объектам и стройкам, а тем, на которые ему указывают жители. Аналогичная ситуация с Комсомольском-на-Амуре куда врио сам поедет на этой неделе с рабочей поездкой.