В МИД России назвали договор с КНДР предупреждением

«(Этот — Прим. ред.) договор является своего рода предупреждением для тех стран, которые, наверное, рассчитывали бы или планируют решить проблемы полуострова и региона в целом военным путем», — сказал Руденко.
Он подчеркнул, что Россия неоднократно подчеркивала, что этот договор не направлен ни против Южной Кореи, ни против третьих стран, он «не нацелен на то, чтобы подорвать и без того непростую ситуацию в регионе Северо-Восточной Азии».
По словам Руденко, главным источником напряженности в субрегионе является политика Соединенных Штатов, «которые, пользуясь в том числе и напряженностью на Корейском полуострове, постоянно наращивают свое военное присутствие в регионе (СВА — Прим. ред.)».
«Главная цель всей этой политики — это не только и не столько КНДР, сколько сдерживание Китая и России. И в рамках этого двойного сдерживания американцы используют нынешнюю напряженность, которую сами и провоцируют, для размещения своих баз и ракетных систем на территории своих союзников», — добавил российский дипломат.
Россия и Северная Корея по итогам переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Путин по итогам переговоров заявил, что не исключает военного и технического сотрудничества с КНДР.
Как отметил позднее глава государства, помощь России в военной сфере для КНДР будет осуществляться только в случае агрессии.