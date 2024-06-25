Лукашенко поздравил народ Словении с Днем государственности

«За десятилетия дружбы наши двусторонние отношения складывались по-разному. Мы переживали взлеты и падения, стали свидетелями значительных и драматических изменений на Европейском континенте, — отметил глава государства. — Уверен, что никакие внешние препятствия и искусственно созданные барьеры не будут мешать искреннему диалогу и взаимодействию ради укрепления независимости двух стран и повышения благополучия их жителей».



Александр Лукашенко также подчеркнул: «Многовековая мудрость белорусов и словенцев, взвешенность, взаимное уважение, крепкие экономические и гуманитарные связи — все это должно быть твердой основой нашего сотрудничества».



Президент от имени белорусского народа пожелал словенским друзьям счастья, мира и процветания.