ВС России получили партию новейших гаубиц «Мальва»

«Мальва» — современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 километров. Благодаря колесному шасси она способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы«, — приводят в сообщении слова индустриального директора кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии “Ростеха” Бекхана Оздоева.