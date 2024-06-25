Сегодня российского министра ждет насыщенная программа. Он проведет ряд двусторонних встреч, посетит Центр координации и мониторинга Департамента общественной безопасности МВД Узбекистана и столичный мемориальный комплекс «Парк Победы».
Глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл с рабочим визитом в Ташкент
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В аэропорту Ташкента министра внутренних дел РФ генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева встретили глава МВД Узбекистана генерал-лейтенант Пулат Бобожонов, посол России в Узбекистане Олег Мальгинов и другие официальные лица.