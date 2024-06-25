Лукашенко пригласил президента Мозамбика в Минск

По словам Лукашенко, Минск с удовлетворением наблюдаем за успехами Мозамбика в социально-экономической сфере. Успехи в этом направлении создают возможности для более активного сотрудничества с Мапуту и Минска в таких областях, как торговля, научно-промышленная кооперация, механизация сельского хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности, образования, логистики и ряд других.