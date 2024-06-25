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Лукашенко пригласил президента Мозамбика в Минск

Белорусский президент ранее говорил о готовности поделиться технологиями и компетенциями с мозамбикскими друзьями.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего коллегу президента Республики Мозамбик Филипе Жасинту Ньюси с национальным праздником.

Белорусский лидер отметил, что народы двух стран поддерживают дружественные отношения со времен непростой борьбы за суверенитет и провозглашение независимости Мозамбика в 1975 году.

По словам Лукашенко, Минск с удовлетворением наблюдаем за успехами Мозамбика в социально-экономической сфере. Успехи в этом направлении создают возможности для более активного сотрудничества с Мапуту и Минска в таких областях, как торговля, научно-промышленная кооперация, механизация сельского хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности, образования, логистики и ряд других.

Президент Беларуси также подчеркнул заинтересованность в расширении контактов стран на высшем и высоком уровнях.

«Подтверждаю направленное Вашей Экселенции приглашение посетить Минск с визитом, во время которого предлагаю предметно обсудить перспективы двустороннего взаимодействия с фокусом на выработку практико-ориентированных проектов на пользу как народу Мозамбика, так и жителям других стран Южно-Африканского региона».

говорится в тексте, опубликованном пресс-службой белорусского лидера.

Лукашенко пожелал Ньюси крепкого здоровья и счастья, а гражданам страны — мира, благополучия и дальнейшего прогресса.

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Ранее президент Беларуси заявлял, что связь Минска и Мапуту берет начало еще в двадцатом веке и отчетливо ощущается в настоящее время. Она является хорошим фундаментом для эффективного раскрытия всего потенциала двустороннего сотрудничества.

Он также напомнил, что республика имеет успешный опыт взаимодействия с рядом стран Африки. Минск активно помогает африканским партнерам в механизации сельскохозяйственного комплекса и обеспечении продовольственной безопасности, принимаем непосредственное участие в проектах производственной кооперации.

Лукашенко также сообщал, что Минск готов поделиться белорусскими технологиями и компетенциями с мозамбикскими друзьями.

Напомним, что Филипе Жасинто Ньюси, которому в марте исполнилось 65 лет, занимает должность главы государства с 2015 года и является четвертым президентом Мозамбика.

Лукашенко Александр
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