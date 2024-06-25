Национальное рейтинговое агентство создадут в Казахстане

В настоящее время рынок рейтинговых услуг Республики Казахстан представлен международными рейтинговыми агентствами S&P, Moody’s и Fitch. Дополнительно постановлением правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка № 67 от 31 июля 2023 года были приняты процедуры признания иностранных рейтинговых агентств на основании квалификационных критериев. В соответствии с этой процедурой за прошедшее время были признаны крупнейшие российские кредитные рейтинговые агентства АКРА и Эксперт РА, которые подтвердили соответствие установленным критериям. При этом на пространстве ЕАЭС на сегодня работают пять кредитных рейтинговых агентств — четыре российских, одно — белорусское.