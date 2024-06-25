Радий Хабиров поздравил победителей Игр БРИКС из Башкирии

«Всего в Играх стран БРИКС участвовали 4,8 тысячи человек из 90 стран. Поздравляю наших ребят, их тренеров и всех, кто болеет за башкирских спортсменов. Наша республика ещё раз подтвердила, что является крупнейшим спортивным центром страны. А на этих фото — главные триумфаторы соревнований, наши золотые медалисты. Гордимся!» — написал Радий Хабиров в своём telegram-канале.