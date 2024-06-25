Радий Хабиров поздравил победителей Игр БРИКС из Башкирии

Глава республики Радий Хабиров отметил, что это отличный вклад в копилку наград сборной России, которая стала первой в общем зачёте.
«Всего в Играх стран БРИКС участвовали 4,8 тысячи человек из 90 стран. Поздравляю наших ребят, их тренеров и всех, кто болеет за башкирских спортсменов. Наша республика ещё раз подтвердила, что является крупнейшим спортивным центром страны. А на этих фото — главные триумфаторы соревнований, наши золотые медалисты. Гордимся!» — написал Радий Хабиров в своём telegram-канале.
Напомним, в состав сборной страны вошли 18 башкирских спортсменов — Азалия Аминева, Хажиакбар Мамаюсупов и Бекхан Исраилов (бокс), Алина Давлетова (бадминтон), Артур Зулькарнаев (корэш), Нохчо Лабазанов (спортивная борьба), Алена Фатыхова, Алина Пухова, Замира Кусаева, Ильфак Ибатуллин, Разиль Шабиев, Айнур Сыртаев (борьба на поясах), Тимур Сафин и Владислав Журавлёв (фехтование), Эрнест Шарафутдинов, Анна Кудрявцева, Айгуль Садыкова (каратэ), Илья Первухин (гребля на байдарках и каноэ).