Орбан отказался блокировать вступление Украины в ЕС

По мнению Орбана, переговоры представляют собой «чисто политически мотивированный процесс». «Сначала нам нужно изучить, каковы будут последствия, если мы примем в свои ряды страну в состоянии войны, границы которой на практике не ясны», — считает премьер. Ранее политик уже заявлял, что Украина не готова к вступлению в ЕС, так как часть ее территорий контролирует Россия.