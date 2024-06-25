Глава Екатеринбурга объявил дату запуска транспортной реформы

По его словам, основой изменений станет формирование единого транспортного каркаса, который помимо наземного транспорта включает в себя метрополитен и городскую электричку. Также в рамках реформы, как напомнил Орлов, продолжится обновление подвижного состава.
Напомним, что в начале марта мэр Екатеринбурга Алексей Орлов презентовал реформу общественного транспорта. Согласно проекту, горадминистрация переходит на систему брутто-контрактов с перевозчиками. Теперь выручка от оплаты билетов пойдет в бюджет города. А транспортным компаниям начнут платить за количество пройденных километров, а не за число перевезенных пассажиров. С помощью новой системы чиновники намерены реабилитировать транспортную систему города, на которую постоянно жалуются жители.
В мае администрация Екатеринбурга объявила поиск разработчика транспортной реформы. Победителю аукциона нужно будет выполнить научно-исследовательскую работу по теме «Разработка научно-обоснованных предложений по составу и содержанию документов планирования развития транспортного комплекса городского округа — муниципального образования “город Екатеринбург”. Согласование документов транспортного планирования должно закончиться к 30 ноября 2024 года.