Полиция призвала челябинцев срочно проверить загранпаспорта

«В результате технического сбоя при печати заграничных паспортов при формировании машиночитаемой записи выявляются ошибки, такие как отсутствие во второй строке машиночитаемой записи пола владельца паспорта “F” или “M”, отсутствие первых цифр даты рождения и двух последних контрольных цифр», — рассказали в ГУ МВД региона.