Глава Екатеринбурга высказался о полном запрете самокатов

«Три года назад мы делали первые шаги по взаимодействию с кикшеринговыми компаниями, <…> изучали опыт других городов. Некоторые города пошли на полный запрет самокатов. Наверное, этот опыт применять было бы не совсем правильно в нашем городе», — признал Орлов.