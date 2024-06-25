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Глава Екатеринбурга высказался о полном запрете самокатов

Полный запрет электросамокатов в Екатеринбурге на данный момент невозможен. Об этом заявил мэр Алексей Орлов в ходе ежегодного отчета о проделанной работе, передает корреспондент ЕАН.

Источник: ЕАН

«Три года назад мы делали первые шаги по взаимодействию с кикшеринговыми компаниями, <…> изучали опыт других городов. Некоторые города пошли на полный запрет самокатов. Наверное, этот опыт применять было бы не совсем правильно в нашем городе», — признал Орлов.

Мэр подчеркнул, что полностью запретить использование электросамокатов не позволяет федеральное законодательство. В то же время, добавил он, полностью игнорировать происходящее на дорогах нельзя: самокаты часто становятся причиной аварий и конфликтов.